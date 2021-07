Camporosso. Un uomo di 77 anni è rimasto ferito a seguito di una caduta in località Monte Curto, al confine tra i comuni di Camporosso e Dolceacqua. E’ successo intorno alle 12. A soccorrerlo sono stati i militi della Croce Azzurra Val Nervia che hanno faticato non poco per raggiungere l’anziano infortunato, dovendo percorrere circa un chilometro di mulattiera, a piedi, con temperature elevate.

Vista la zona impervia, i militi hanno richiesto alla centrale operativa del 118 l’intervento dell’elisoccorso Grifo, che ha trasportato il 77enne, che nella caduta si è procurato una lussazione della spalla, all’ospedale Borea di Sanremo.