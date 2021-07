Seborga. Si è chiuso con le storiche final four di Lainate (Milano) il biennio 2020-21 della Parafarmacia Valle Pro Seborga nelle competizioni nazionali della FIFS (Federazione Italiana Football Sala). Dopo la vittoria della Coppa Liguria 2020 e la straordinaria prestazione di Chiavari negli ottavi di finale nazionali dello scorso giugno infatti i ragazzi di coach Gero Todaro hanno ottenuto la qualificazione alle semifinali dove ieri hanno affrontato il plurititolato Ticinia Novara, da otto stagioni consecutive vincitore dello scudetto FIFS.

In un palasport ‘Nelson Mandela’ condizionato dal clima afoso i ragazzi biancazzurri si sono portati in vantaggio col bomber Cristian Bianco prima di cedere alla distanza nonostante le straordinarie parate di un Mario Rositano in formato superman. Il Ticinia Novara infatti, sfruttando al meglio la propria esperienza e le proprie rotazioni, ha allungato il vantaggio fino alle sei lunghezze di distacco complice anche un Pro Seborga già rimaneggiato e ridotto molto presto a soli sette effettivi in rosa dopo l’espulsione del forte difensore Luca Orengo. Encomiabile quindi la prova dei biancazzurri che nel finale, puntellati in difesa da Davide Artioli e Paolo Scattolini, trascinati da capitan Gianluca Moggia, dall’ennesima prestazione a tutto campo di Nicolas Zucco e dalla velocità di Filippo Caramello Canzone spintosi spesso in avanti a duettare col bomber Bianco, si rifacevano sotto fino all’8-5 prima del gol finale che fissava il risultato sul 9-5 per un tabellino che marcava fra le fila seborghine la tripletta di Bianco e la doppietta di Caramello Canzone. A contendersi lo scudetto FIFS 2021 sarà quindi il Novara che sfiderà questa sera l’altra finalista dell’Ispra Calcio a 5.

Grande soddisfazione comunque fra le fila seborghine per questa prima apparizione fra i piani alti del futsal italiano che rappresenta anche un record dato che pare difficile ritrovare fra le statistiche degli sport di squadra un altro club con la sede in un paese di circa 300 abitanti che abbia mai raggiunto le final four nazionali: «Ringraziamo di cuore coach Gero Todaro e questo fantastico gruppo – ha commentato il Ds della Federazione Calcistica di Seborga Matteo Bianchini – per averci regalato un biennio straordinario che ha avuto come giusto coronamento queste final four. Siamo davvero felici di averle raggiunte con questa squadra che come diciamo sempre e come abbiamo anche visto nella pizza di ieri sera, appena rientrati nel Ponente, è in primis un gruppo di amici che giocano insieme da tanti anni per puro spirito amatoriale. Rimane un po’ di rimpianto per i ragazzi che non hanno potuto partecipare alla semifinale causa infortunio ed impegni lavorativi e che avrebbero meritato di essere presenti consentendo inoltre le rotazioni fondamentali soprattutto in un clima afoso come quello di ieri. Il secondo tempo è stato comunque il manifesto di questo gruppo e del suo mister che non mollano mai anche nelle difficoltà contro un avversario che, va ricordato, è una sorta di Real Madrid di questo sport. Desideriamo ringraziare in modo particolare l’amico Francesco Zema che ci è venuto a sostenere da Milano con la maglia del Principato anche per raccogliere testimonianze dirette del suo magnifico progetto ‘Calci: comunità resilienti’ che ci auguriamo possa avere una sua tappa nel Ponente nel secondo weekend di settembre. C’è molta soddisfazione per questo record, siamo molto probabilmente il club più piccolo ad aver mai raggiunto una final four nazionale in uno sport di squadra. E considerando che siamo anche un club estero, come quando il Monaco gioca nel campionato francese, il record può definirsi doppio».

Rosa completa Parafarmacia Valle Pro Seborga 2020-21: Gabriele Perrino, Mario Rositano, Rodolfo Cigna, Luca Orengo, Davide Artioli, Matteo Marcarino, Tommaso Rotella, Filippo Caramello Canzone, Mattia Caramello Canzone, Jonathan Fimmanò, Gianluca Moggia (C), Nicolas Zucco, Cristian Bianco, Paolo Scattolini.

Coach: Calogero Todaro

Direttore Sportivo: Matteo Bianchini

Presidenti: Stefano Valle (Parafarmacia Valle), Claudio Gazzano (Federazione Calcistica di Seborga)