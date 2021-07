Imperia. Dal 18 al 27 giugno si sono svolti a Rimini i campionati nazionali organizzati dalla Federazione Ginnastica d’Italia che hanno visto confrontarsi sui campi gara di artistica maschile e femminile, acrobatica, ritmica e gpt migliaia di ginnasti del livello Silver. Più di 17.000 atleti dagli 8 anni in su hanno partecipato a questa edizione 2021 nel rispetto delle norme anti-covid, nonostante le difficoltà riscontrate nello svolgere l’attività in questa circostanza particolare. La Società Ginnastica Imperia ha aderito all’evento con 8 ragazze delle categorie Junior e Senior, portando a casa due medaglie d’oro, due d’argento ed una di bronzo: nella gara individuale​ “All Around” su 3 attrezzi​ (trave, corpo libero e volteggio)​ Giulia Medda Bertone ha conquistato il primo gradino del podio​ contro le sue coetanee nate nel 2006​ nel prestigioso livello D, esibendo un altissimo livello tecnico.

Nelle combattute finali per attrezzo, sempre la bravissima Giulia ha portato a casa due argenti al volteggio ed al corpo libero. Hanno anche conquistato l’accesso alle finali, sfiorando il podio, Anita Gandossi (del 2007) su trave e corpo libero, e Alice Giovannoli – classe 2004 – nel corpo libero, sempre nel livello D. Martina Puppo ha disputato un’ottima competizione individuale nel livello C (gara di approccio tecnico leggermente inferiore, ma sempre combattutissima tra le 77 partecipanti) conquistando l‘accesso alla finale All Around.

Altre due meravigliose medaglie sono arrivate dalle gare a squadre del Teamgym: Lucia Calcagno, Anita Gandossi, Giulia Medda Bertone ed Alice Giovannoli sono Campionesse Italiane, mentre la squadra composta da Linda Bardella, Eleonora Mattioli, Alexia Vera e Martina Puppo si aggiudica un inaspettato bronzo grazie ad una gara strepitosa. Il confronto tra le 11 squadre provenienti da tutta Italia è stato molto avvincente e ha visto le squadre imperiesi trionfare nelle sequenze di acrobatica, nei salti al minitrampolino e nel floor (una sequenza di elementi ginnici eseguiti simultaneamente da tutta la squadra).

Grande soddisfazione per i tecnici Roberta Amorino ed Alberto Rovere anche per il brillante piazzamento nella serie D, gara a squadre sui grandi attrezzi della ginnastica artistica femminile, in cui, nella categoria Junior/Senior, le atlete della Ginnastica Imperia hanno ben figurato nelle gare di qualificazione con un 6° e un 9° posto.