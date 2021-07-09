Campionati Lnd Liguria 2021-2022, ufficializzate le squadre
Ecco tutte le squadre della provincia di Imperia che hanno acquisito il diritto a richiedere l’iscrizione
Più informazioni su
- Airole FC
- asd imperia calcio
- Asd Oneglia Calcio
- ASD Ospedaletti Calcio
- Asd Taggia Calcio
- asd ventimiglia calcio
- Atletico Argentina
- calcio
- carlin's boys
- Football Club Argentina
- Golfo Dianese 1923
- polisportiva sanremo 2000
- Polisportiva Vallecrosia Academy
- riva ligure
- San Bartolomeo Cervo
- sport
- unione sportiva camporosso
- Us Parrocchia Caramagna
- virtus sanremo
Genova. Sulla base degli esiti dei Campionati Nazionali, oltre a quanto evidenziato in merito ai Campionati Regionali di “preminente interesse nazionale” organizzati dal Cr Liguria, il consiglio direttivo del
Comitato Regionale Liguria nella riunione di lunedì 28 giugno ha ufficializzato le società che hanno acquisito il diritto a richiedere l’iscrizione ai Campionati per la stagione sportiva 2021/2022.
CAMPIONATO DI ECCELLENZA 2021/2022
1. ALASSIO FOOTBALL CLUB
2. ALBENGA 1928
3. ANGELO BAIARDO
4. ATHLETIC CLUB ALBARO
5. BUSALLA CALCIO
6. CADIMARE CALCIO
7. CAIRESE
8. CAMPOMORONE S.OLCESE
9. CANALETTO SEPOR
10. F.S. SESTRESE CALCIO 1919
11. FEZZANESE
12. FINALE
13. FOOTBALL GENOVA CALCIO
14. MOLASSANA BOERO A.S.D.
15. OSPEDALETTI CALCIO
16. PIETRA LIGURE 1956
17. RAPALLO R.1914 RIVAROLESE
18. RIVASAMBA H.C.A.
19. TAGGIA
20. VADO (*)
21. VARAZZE 1912 DON BOSCO
(*) Retrocessa dal Campionato Nazionale di Serie “D”
CAMPIONATO DI PROMOZIONE 2021/2022
1. ARENZANO FOOTBALL CLUB
2. BORZOLI
3. BRAGNO
4. CAMPOROSSO
5. CELLE RIVIERA CALCIO
6. CERIALE PROGETTO CALCIO
7. COLLI ORTONOVO
8. DON BOSCO SPEZIA CALCIO
9. FOLLO SAN MARTINO
10. FOOTBALL CLUB BOGLIASCO
11. FORZA E CORAGGIO
12. GOLFO DIANESE 1923
13. GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.
14. GOLIARDICAPOLIS 1993
15. LEGINO 1910
16. LEVANTO CALCIO
17. LITTLE CLUB JAMES
18. MAGRA AZZURRI
19. MARASSI 1965
20. PRAESE 1945
21. REAL FIESCHI
22. SAMMARGHERITESE 1903
23. SERRA RICCO 1971
24. SOCCER BORGHETTO
25. TARROS SARZANESE SRL
26. VALDIVARA 5 TERRE
27. VALLESCRIVIA 2018
28. VELOCE 1910
29. VENTIMIGLIA CALCIO
30. VIA DELL ACCIAIO F.C.
31. VOLTRESE VULTUR SSDARL
CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 2021/2022
1. A.N.P.I.SPORT E.CASASSA
2. ALTARESE
3. APPARIZIONE FC
4. ARCOLA GARIBALDINA
5. AREA CALCIO ANDORA
6. ATLETICO ARGENTINA
7. AURORA CALCIO
8. BAIA ALASSIO CALCIO
9. BARGAGLI SAN SIRO
10. BOLANESE
11. BORGHETTO 1968
12. BORGO FOCE MAGRA A.F.
13. BORGORATTI
14. CA DE RISSI SAN GOTTARDO
15. CALVARESE 1923
16. CAMPESE F.B.C.
17. CAPERANESE 2015
18. CARLIN S BOYS
19. CASARZA LIGURE
20. CASTELNOVESE
21. CELLA 1956
22. CEPARANA CALCIO
23. CITTA DI COGOLETO
24. COGORNESE
25. CORNIGLIANESE 1919
26. FEGINO
27. INTERCOMUNALE BEVERINO
28. LETIMBRO 1945
29. MALLARE
30. MAROLACQUASANTA
31. MASONE
32. MIGNANEGO
33. MILLESIMO CALCIO
34. MULTEDO 1930
35. MURA ANGELI
36. NUOVA OREGINA S.R.L.
37. OLIMPIA CARCARESE
38. OLIMPIC 1971
39. ONEGLIA CALCIO
40. PEGAZZANO CALCIO 2015
41. PIEVE LIGURE
42. PONTELUNGO 1949
43. PRA F.C.
44. PRATO 2013
45. PRO PONTEDECIMO CALCIO
46. PRO SAVONA CALCIO
47. QUILIANO&VALLEGGIA
48. RICCO LE RONDINI
49. RIESE
50. RUENTES 2010
51. S. BERNARDINO SOLFERINO
52. S. QUIRICO BURLANDO 1959
53. SAMPIERDARENESE
54. SAN CIPRIANO
55. SAN DESIDERIO
56. SAN FILIPPO NERI ALBENGA
57. SAN LAZZARO LUNENSE
58. SANTERENZINA
59. SORI
60. SPERANZA 1912 F.C.
61. SPORT. CLUB AURORA 1919
62. SUPERBA CALCIO 2017
63. TORRIGLIA 1977
64. VADESE CALCIO 2018
65. VECCHIAUDACE CAMPOMORONE
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 2021/2022
1. A CIASSETTA
2. ALBISSOLE 1909
3. AMEGLIESE
4. ANTICA LUNI 2009
5. ATLETICO CASARZA LIGURE
6. ATLETICO GENOVA S.R.L.
7. ATLETICO LUNEZIA
8. ATLETICO QUARTO
9. ATLETICO SAN SALVATORE
10. BEGATO CALCIO 2013
11. BOLZANETESE VIRTUS
12. BORGIO VEREZZI
13. BORGO INCROCIATI
14. BORGO RAPALLO 98
15. BRUGNATO 1955
16. C.E.P.
17. CALCIO NAVE SRL
18. CALCIO POPOLARE SPEZIA
19. CALIZZANO 63
20. CAMPO LIGURE IL BORGO
21. CARASCO 08
22. CASELLESE
23. CENGIO
24. CORNIGLIANO CALCIO
25. CROCEFIESCHI 2017
26. DAVAGNA 1979
27. DEGO CALCIO
28. DINAMO SANTIAGO
29. DON BOSCO
30. FOOTBALL CLUB ARGENTINA
31. FORTITUDO LUCIO
32. G.S. GRANAROLO
33. GENOVESE BOCCADASSE
34. LA RESISTENTE
35. LIDO SQUARE F.B.C.
36. MAMAS GIOVANI
37. MELE
38. MERELLO UNITED
39. MOCONESI FONTANABUONA 92
40. MONEGLIA
41. MURIALDO
42. NOLESE R.G. 1946 2001
43. OLD BOYS RENSEN
44. OLIMPIA PIANA BATTOLLA
45. PALLARE CALCIO
46. PANCHINA
47. PLODIO 1997
48. POLISPORTIVA SANREMO 2000
49. PONTECARREGA CALCIO
50. PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD
51. RAVECCA 1972
52. RECCO 2019
53. RIVA LIGURE
54. ROCCHETTESE
55. ROSSIGLIONESE
56. RUPINARO SPORT
57. S.LORENZO DC SANVI GENOVA
58. SAN BARTOLOMEO CERVO
59. SAN GIOVANNI BATTISTA
60. SAN PIETRO
61. SANTA CECILIA
62. SANTA MARIA DEL TARO
63. SARZANESE 1906
64. SASSELLO
65. SEGESTA SESTRI LEVANTE
66. SPORTING KETZMAJA
67. SPOTORNESE CALCIO
68. VADINO FOOTBALL CLUB
69. VECCHIO CASTAGNA QUARTO
70. VEZZANO 2005
71. VILLANOVESE A.S.D.
72. VIRTUS SANREMO CALCIO 2011
73. VOLTRI 87
Dall’organico sono escluse le società che avrebbero partecipato con la propria squadra “B” al Campionato di Seconda Categoria per la s.s. 2020/2021: Atletico Argentina, Ceparana Calcio, Ceriale Progetto Calcio, Golfo Dianese 1923, Olimpia Carcarese, Pietra Ligure 1956 e Quiliano & Valleggia.
CAMPIONATO UNDER 19 – GIRONI DI ECCELLENZA 2021/2022
1. ALBENGA 1928
2. A.N.P.I.SPORT E.CASASSA
3. ANGELO BAIARDO
4. ARENZANO FOOTBALL CLUB
5. ATHLETIC CLUB ALBARO
6. CAIRESE
7. CAMPOMORONE S. OLCESE
8. CANALETTO SEPOR
9. CERIALE PROGETTO CALCIO
10. DON BOSCO SPEZIA CALCIO
11. F.S. SESTRESE CALCIO 1919
12. FEZZANESE
13. FINALE
14. FOOTBALL CLUB BOGLIASCO
15. FOOTBALL GENOVA CALCIO
16. GOLIARDICAPOLIS 1993
17. MAGRA AZZURRI
18. MOLASSANA BOERO A.S.D.
19. RIVASAMBA H.C.A.
20. SAMMARGHERITESE 1903
21. SAMPIERDARENESE
22. SERRA RICCO 1971
23. TARROS SARZANESE SRL
24. VADO (*)
25. VALDIVARA 5 TERRE
26. VALLESCRIVIA 2018
27. VARAZZE 1912 DON BOSCO
28. VENTIMIGLIA CALCIO
(*) Prima squadra retrocessa da Serie “D”.
CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A 5 SERIE “C” MASCHILE 2021/2022
1. AIROLE F.C.
2. ATLETICO SAN LORENZO
3. CITTA GIARDINO MARASSI
4. FUTSAL CLUB GENOVA
5. GENOA CFG 1999
6. GENOVA CALCIO A CINQUE
7. IMPERIA
8. LAVAGNA CALCIO A 5 (*)
9. ONEGLIA CALCIO
10. PARROCCHIA CARAMAGNA ASD
11. RAPALLO R.1914 RIVAROLESE
12. RIVA LIGURE
13. SANTA MARIA 2013
14. TAGGIA
15. TIGULLIO CALCIO A 5
16. VALLECROSIA ACADEMY APS
(*) Retrocessa dal Campionato Nazionale maschile di Calcio a 5 Serie “B”.
CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A 5 SERIE “C” FEMMINILE 2021/2022
1. CAMPOROSSO
2. CITTA GIARDINO MARASSI
3. FUTSAL CLUB GENOVA
4. IMPERIA
5. PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD.