Calcio su Play-station, premiato il Ventimiglia

Ventimiglia. Nella splendida struttura West Beach sulla spiaggia di Genova Multedo, è stata celebrata la vittoria del Ventimiglia Calcio nel primo torneo di Play-station organizzato dalla Lnd.

All’appuntamento, che ha chiuso la stagione e-sportiva del Comitato Regionale Lnd Liguria, si è registrata una nutrita partecipazione delle società del territorio nonché di alcune delle più alte cariche istituzionali della Lega Nazionale Dilettanti locale e nazionale, come il numero uno del calcio ligure Giulio Ivaldi, i consiglieri federali Stella Frascà e Florio Zanon, il vice presidente Lnd e coordinatore degli eSport a livello nazionale Santino Lo Presti ed il vice presidente Lnd Antonello Cattelan.

«E’ stata un’esperienza nuova nata nel cuore della pandemia, oggi piacevole realtà, capace di coinvolgere tantissimi dei nostri calciatori e calciatrici anche in attività extra campo ma sempre legate all’amore per il calcio. A questi ragazzi auguro, sia alla console che sul rettangolo da gioco reale, di vivere sempre al massimo questa passione» – commenta il presidente Giulio Ivaldi.

Il primo team a salire sul palco per ritirare il premio, consegnatogli da Stella Frascà, per la vittoria del campionato regionale è stato il Ventimiglia Calcio. Raggiante il capitano Alessio Salzone, nonostante le tre ore di macchina per raggiungere il capoluogo: «Siamo felicissimi. E’ una grande emozione per tutta la squadra e lo dico anche a nomi degli assenti. La vittoria di questo primo campionato eSport ci riempie di orgoglio e ci lascia la bellissima sensazione di aver fatto gruppo, con forza, anche giocando a distanza. Il fatto di trovarci ognuno in un posto diverso non ha infatti limitato lo spirito del collettivo, anzi, ci ha forse spinto ad una concentrazione ottimale. L’iniziativa è bellissima e noi siamo già pronti per la prossima edizione».

(Nella foto Alessio Salzone al centro con la Coppa. Alla sua sinistra due giocatori del Ventimiglia Calcio Lorenzo Lusini e Marco Sparma)