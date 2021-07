Calcio, Paolo Scannapieco lascia l’Imperia

Imperia. Il Ligorna del presidente Alberto Saracco si assicura dall’Imperia Paolo Scannapieco, nuovo

innesto nella rosa dei biancoblù.

Difensore centrale classe ’97, nato a Pietra Ligure e cresciuto nel settore giovanile del Genoa, è stato uno dei migliori centrale difensori centrali di tutto il girone A di serie D con la casacca dell’Imperia, con un goal all’attivo durante la sfida contro il Bra.

Dopo l’importante esperienza nel settore giovanile rossoblù, per lui avventure con Virtus Bergamo, Inveruno e soprattutto Pavia, squadra nella quale ha disputato un campionato da protagonista nel 2018, prima del suo ritorno in regione con la maglia del Vado. Poi l’Imperia, colori difesi per un anno e mezzo prima della sua firma con il Ligorna, arrivata al termine di una stagione in cui i nerazzurri hanno ben figurato in serie D.

«A Paolo i migliori auguri per una stagione da protagonista con la casacca biancoblù» – dice il Ligorna.