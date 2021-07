Imperia. «L’Asd Albenga 1928 comunica di aver affidato l’incarico di allenatore della Prima Squadra a mister Alessandro Lupo. Ad affiancare mister Lupo ci sarà Matteo Fiani nel ruolo di secondo e preparatore atletico». Con queste parole pubblicate sul sito ufficiale l’Albenga comunica di aver ingaggiato per la prossima stagione l’ormai ex allenatore dell’Imperia.

«Ringrazio i dirigenti dell’Imperia – dice Lupo a Riviera 24 – per avermi dato l’opportunità di lavorare in serenità per due anni cogliendo gli obiettivi che ci eravamo prefissati. Sono contento di aver riportato l’Imperia in D dove l’avevo lasciata nel 2012 e di aver riempito di nuovo lo stadio grazie ai tifosi. Ora mi aspetta una nuova avventura con la società del patron Gianpiero Colla col quale abbiamo concordato un programma biennale sulla falsariga di quello di Imperia. Dopo il derby perso a Sanremo avevo avuto la sensazione che un ciclo fosse finito».

Nato a Genova il 22 luglio 1972, Alessandro Lupo da giocatore ha vestito le maglie della Sampdoria e di molte società in C tra cui Empoli, Livorno e Arezzo. Da allenatore, nelle ultime quattro stagioni, per due volte consecutive si è classificato secondo in D con la Sanremese e primo in Eccellenza e all’ 11° posto in D con l’Imperia.

(Foto sito internet Albenga 1928)