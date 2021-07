Calcio, l’Imperia conferma Giuseppe Giglio per la prossima stagione

Imperia. L’Asd Imperia riparte da Giuseppe Giglio. La società è lieta di comunicare la conferma del rapporto con il capitano neroazzurro anche per la stagione sportiva 2021-2022.

Giglio, classe 1994, è attualmente il quinto giocatore all time per presenze con 249, condite da 26 gol, a 24 dal record di Roberto Iannolo con 273.

«Sono molto contento di rimanere anche quest’anno – dichiara Giglio – Ringrazio la società, come sempre, e faccio un in bocca al lupo ai miei compagni che sono andati via e a quelli che arriveranno, sono pronto ad accoglierli a braccia aperte. Sarà bello rivedere i nostri tifosi allo stadio. Nonostante le difficoltà, legate alla pandemia, anche nell’ultima stagione ci hanno sempre sostenuto da fuori. Cercheremo di dare tutto per loro e per la maglia. Lavoreremo giorno dopo giorno per onorare la città e toglierci più soddisfazioni possibili. C’ero, ci sono e ci sarò. Forza Imperia».