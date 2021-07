Calcio femminile, serie C: chiuse le iscrizioni per il campionato 2021-22

Genova. Alla scadenza dei termini per iscriversi al campionato di serie C 2021-22, sono quarantotto le società aventi diritto che hanno presentato domanda al Dipartimento Calcio Femminile, mentre rinunciano Campomorone, Cella, Monreale, Pustertal, Torino e Unterland Damen. Lo annuncia la Lnd.

Per tutte è già arrivato il benestare della Co.Vi.So.D. al termine delle verifiche della documentazione necessaria all’iscrizione, la stessa commissione si è espressa favorevolmente circa le domande di ripescaggio di Academy Parma, Grifone Gialloverde e Woman Atletico Lodigiani, mentre c’è l’esito negativo per quella della Virtus Padova (per i ricorsi c’è tempo fino al 26 luglio).

La ratifica dell’organico del prossimo campionato verrà assunta dalla Lega Nazionale Dilettanti, con espressa delega al presidente di escludere quelle società che, a seguito di accertamento, si siano rese responsabili della presentazione di documentazioni amministrative false e/o mendaci.