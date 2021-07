Vallecrosia. La Polisportiva Dilettantistica Vallecrosia Academy ha organizzato, nella settimana appena trascorsa, le cene di fine anno 2020-21 di tutte le varie annate.

La società ha voluto fortemente organizzare queste serate, dopo un anno così difficile condizionato dalla pandemia, nel quale tutti si sono impegnati attivamente per far sì che i giovani atleti potessero comunque allenarsi e trovarsi insieme nell’ambiente calcistico che amano anche se con notevoli restrizioni, per ringraziare le famiglie, che hanno dato fiducia alla società permettendole di operare anche nelle situazioni più difficili con serietà e professionalità; gli atleti, che dal più piccolo al più grande hanno tenuto un comportamento eccellente accettando le nuove regole, spesso molto stringenti, pur di poter continuare a coltivare la loro passione; e i dirigenti accompagnatori che si sono resi sempre disponibili ad accompagnare gli atleti e ad aiutare la società nei vari impegni.

La società infine rivolge un ringraziamento particolare ai tecnici che, seppur rivedendo tutte le metodologie di allenamento e lavorando in contesti non facili, si sono sempre adoperati per mantenere una continuità e una sicurezza sempre impeccabile. Un grazie speciale va perciò ad ognuno dei mister che hanno operato nell’anno calcistico 2020-21 alla Polisportiva Dilettantistica Vallecrosia Academy:

Angelo Alletto, guida tecnica dei Pulcini anno 2010;

Gianluca Amadei, preparatore atletico dei Giovanissimi 2006;

Angelo Bucceri, istruttore della scuola calcio 2013/14/15;

Riccardo Ballestra, guida tecnica dei Pulcini anno 2011;

Vincenzo Colli, guida tecnica della scuola calcio 2013/14/15;

Diego Giunta, istruttore della scuola calcio 2013/14/15;

Francesco Lapa, guida tecnica dei Giovanissimi 2006;

Edoardo Negri, preparatore tecnico dei portieri;

Davide Pagliuca, guida tecnica dei Pulcini anno 2011;

Luca Soncin, guida tecnica degli Esordienti anno 2008/09;

Giovanni Tuttoilmondo, istruttore dei Giovanissimi 2006;

Daniele Ventura, guida tecnica dei Pulcini anno 2011;

Emiliano Verrecchia, guida tecnica dei Primi calcio 2012.