Budo Sanremo: quinto posto per Valentina Palagi ai nazionali di judo, nono Federico Iezzi

Sanremo. Ottima prova per gli atleti del Budo Sanremo alle finali nazionali di judo U15 che si sono tenuti a Ostia questo weekend.

Gli atleti matuziani hanno espresso un ottimo judo piazzandosi al loro esordio ai primi posti del judo nazionale. Quinto posto per Palagi Valentina, che non trova la giusta concentrazione nella finale per il bronzo. Nono posto per Federico Iezzi, che vince con autorità i primi due incontri ma deve poi cedere ai bronzi di giornata.

«Siamo contenti di quanto espresso dai ragazzi che hanno mostrato carattere e tecnica, ora proseguiremo con gli allenamenti estivi per preparare le gare del prossimo autunno» – dichiara il tecnico federale Nicola Gianforte.