Bordighera, rombo di motori per Valerio Core: l’addio degli amici

Bordighera. Rombo di motori e corteo per Valerio Core: è il commovente addio degli amici del benvoluto e conosciuto meccanico di 30 anni morto all’hospice di Sanremo nei giorni scorsi per una terribile malattia.

Il funerale del giovane si è tenuto ieri presso la chiesetta della Madonna dei Fiori di via Pasteur. Oltre alla famiglia e ai parenti tanti sono stati gli amici e i conoscenti che hanno voluto salutare per l’ultima volta Valerio Core, in sella alle loro moto.

Un gesto commovente e apprezzato per ricordare una persona buona, simpatica e solare che amava i motori. Una passione che Valerio aveva trasformato in lavoro: dopo aver iniziato con un tirocinio presso l’officina Agosta Service dei fratelli Mauro e Gianluca, aveva infatti trovato lavoro a Camporosso, nell’autofficina Cassini.