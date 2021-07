Bordighera, presentazione di “Frontiera Judaica” al Museo Bicknell: ultimi posti disponibili

Bordighera. Ultimi posti disponibili per partecipare all’incontro con gli autori che si terrà nella splendida cornice del giardino del Museo Bicknell sabato 3 luglio alle 16. Alessandro Carassale e Claudio Littardi presenteranno il libro Frontiera Judaica.

Gli ebrei nello spazio ligure-provenzale dal Medioevo alla Shoah, del quale sono autori e curatori, un testo collettivo che ospita ricerche specialistiche e approcci differenti nell’affrontare il tema dell’inclusione di elementi ebraici al di qua e al di là delle Alpi Marittime. Nello scorrere le pagine del volume, dalle riflessioni circa i primi segni di gruppi organizzati giudaici durante l’età di mezzo, si passa alla definizione della loro strutturazione sulla costa ligure e provenzale in epoca moderna, in cui si innesta l’interesse verso l’albero del cedro e le foglie di palma utilizzate dalle comunità israelitiche in occasione della festa autunnale dei tabernacoli.

Per partecipare agli incontri è necessaria la prenotazione contattando il Museo Bicknell tramite e-mail bicknell@istitutostudiliguri.191.it o telefonando al numero 0184 263601 nei giorni di apertura del museo.