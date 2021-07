Bordighera, lo studio legale Baldassarre premiato a Milano come il migliore in Italia

Bordighera. Primo premio al miglior studio legale d’Italia. A ricevere l’ambito riconoscimento, nella giornata di ieri, all’interno della prestigiosa cornice del museo diocesano di Milano, è stata l’avvocato Marzia Baldassarre, nota professionista legale con studio nel capoluogo lombardo, conosciuta nella città delle palme per il suo pubblico ruolo nell’amministrazione del sindaco Ingenito, in veste di assessore all’Ambiente.

Il premio è stato consegnato nel corso dell’evento “Le fonti Awards 2021”, accompagnato dalla seguente motivazione: “Per essere divenuta “boutique” d’eccellenza, dimostrando la massima preparazione e competenza in tutte le questioni legali ed in particolare nella risoluzione delle problematiche relative alla tutela dei patrimoni famigliari e nell’ambito delle successioni, contraddistinguendo lo studio Baldassarre in materia del wealth management”.

Baldassarre, durante la cerimonia, è stata una delle sei relatrice al ceo summit dell’evento, in cui, tra l’altro, ha presentato il suo progetto di factory legale. La seconda unità dell’omonimo studio legale, in via di definizione, derivante dalla trasformazione di una capannone industriale in una sede operativa in cui si concentrerà l’attività di wealth management e di nuovi servizi digitali, innovativi ed altamente tecnologici.

“Sono molto orgogliosa e soddisfatta di aver ricevuto un premio così prestigioso ed unico. Un traguardo raggiunto con impegno, formazione e determinazione”, commenta la vincitrice.