Bordighera. Acquistare un cane guida da donare a una persona non vedente per cambiarle, in meglio, la vita. E’ l’obiettivo che si è prefissato il Lions Club Capo Nero Host di Bordighera per l’anno 2021. Ad annunciarlo è stato ieri, nel corso della serata del passaggio delle consegne, il nuovo presidente del club Marco Zagni, che ha ereditato il testimone da Rodolfo Brizio, past president.

L’evento ha avuto luogo presso il ristorante dell’hotel Parigi, sul lungomare di Bordighera.

«Quest’anno, sposando la linea decisa da Rodolfo Brizio – ha detto Zagni – Ci poniamo l’obiettivo di continuare con progetti mirati. In particolare il nostro obiettivo è quello di donare un cane guida a una persona non vedente. Il nostro impegno sarà tutto l’anno orientato su questo progetto». Un cane guida, completamente formato per rispondere ai bisogni e alle esigenze di una persona non vedente, ha un costo di 25mila euro.

Presidente Marco Zagni

«L’obiettivo che ci eravamo prefissati in questo anno lionistico – ha spiegato il past president Rodolfo Brizio, parlando di quanto fatto nel 2020/2021 – Era di dare particolare attenzione alle disabilità e alle necessità delle famiglie in difficoltà soprattutto con bambini piccoli. Quindi, abbiamo effettuato alcuni service, il primo dei quali in memoria di un nostro carissimo socio: Mario Marioni ed è consistito nell’offrire alle di San Biagio, Soldano e Perinaldo, dei dispositivi multimediali per aiutare ragazzi affetti da disturbi specifici dell’apprendimento. Abbiamo dato un contributo alla Spes di Ventimiglia per fornire un programma di sedute di ippoterapia a un ragazzo affetto da disabilità. Per le famiglie con difficoltà economiche: abbiamo pagato un mese di affitto a una giovane mamma di Bordighera e contribuito con buoni spesa settimanali ad aiutare quattro famiglie: due nel Comune di Vallecrosia, una a Vallebona e una a Bordighera».

Rodolfo Brizio, past president



Nel corso della serata è stato premiato Gianfranco Ravotti, per aver reclutato almeno due persone nel lionismo.

Organigramma anno 2021/2022

Presidente: Marco Zagni

Primo vicepresidente: Sergio Viale

Secondo vicepresidente: Giovanni Amalberti

Tesoriere: Alberto Cavallucci

Segretario: Laura Turrini Dertenois

Cerimoniere: Gianfranco Ravotti

Censore: Giovanni Amalberti

Addetto stampa: Paola Poggio

Tecnologie informatiche: Rino Aliquó R

eferente LCIF: Giuseppe Fellegara

Consiglieri: Ernesto Fresca Fantoni; Silvano Croesi; Rodolfo Berro; Fernando Franceschelli; Luigia Messina e Nicoló Priolo

Comitato soci: Rodolfo Brizio; Ernesto Fresca Fantoni; Luigi Messina

Comitato Services: presidente Giusy Girardi