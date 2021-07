Bordighera. Grave lutto a Bordighera, e non solo, per la morte del meccanico Valerio Core, 30 anni.

Il giovane è morto a causa di una malattia con la quale ha combattuto per diversi mesi.

Dopo aver iniziato il lavoro di meccanico, con un tirocinio, presso l’officina Agosta Service dei fratelli Mauro e Gianluca, Valerio aveva trovato lavoro a Camporosso, nell’autofficina Cassini.

«Era un ragazzo al quale non si poteva che voler bene – racconta Mauro Agosta, affranto -. Schietto e sincero, senza grilli per la testa. Amava il mondo dei motori».

Amici e conoscenti lo ricordano come una persona buona, simpatica e solare. Un ragazzo benvoluto e stimato come dimostrano i tanti messaggi di cordoglio apparsi sui social.