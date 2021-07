Imperia. Ci sono anche Bordighera e Sanremo tra i comuni più gettonati in cui affittare ed acquistare immobili di lusso. A scegliere la Città delle Palme e quella dei Fiori come mete per trascorrere momenti di relax sono sempre più “Paperoni” americani, russi, arabi, nord europei, svizzeri ma anche italiani.

A dichiararlo, dati alla mano, è Claudio Citzia, ceo di Luxforsale.it, portale specializzato esclusivamente negli immobili di lusso.

«Senza ombra di dubbio gli ultimi due anni hanno completamente stravolto il panorama mondiale, anche nel mercato immobiliare – dichiara Citzia -. Il settore che però non ha registrato flessioni, ma che al contrario è in continua crescita è quello dell’immobiliare di lusso, soprattutto quando si parla di Italia. Sono oramai 4/5 anni che americani, russi, arabi, nord europei e svizzeri stanno comprando proprietà di lusso in Italia».

Il mercato del lusso non conosce crisi, anzi: «In questi primi sei mesi del 2021 – spiega Citzia – Si è registrato un vero e proprio assalto da parte di stranieri alla ricerca di super proprietà di lusso in affitto in Liguria». E non è tutto: dopo aver soggiornato in Liguria, sono moltissimi i clienti soddisfatti che chiedono di acquistare a cifre da capogiro gli immobili di cui si sono innamorati.

Ma quanto spendono i ricchi affittuari per una vacanza nelle location più prestigiose? Secondo l’ufficio studi di Luxforsale, l’8 per cento dei locatori è disposto a spendere più di 50.000 euro al mese, con picchi che arrivano addirittura a 400.000 euro al mese.

La ricerca è quindi rivolta a proprietà lussuossime, che devono avere caratteristiche specifiche tra cui l’essere situate in zone parzialmente isolate, vicino al mare e ai porti, essere dotate di piscina e campi da tennis, e avere ampie metrature esterne e interne. Per soddisfare le esigenze delle famiglie che viaggiano con personale di servizio al seguito, si prediligono proprietà che abbiano almeno 5 camere da letto e altrettanti bagni. Fattori, questi, che fanno comprendere come a ricercare immobili di pregio siano veri e propri magnati multimilionari, in alcuni casi anche personaggi del jet set internazionale.

«E’ la prima volta che registriamo un incremento così importante in Liguria da 10 anni a questa parte – chiosa Citzia – Tanto che la Liguria è diventata la seconda regione più ricerca dopo la Sardegna». Oltre a Bordighera e Sanremo, i comuni più ricercati sono Alassio, Finale Ligure, Portofino, Rapallo e Santa Margherita Ligure.

Tra le principali motivazioni, oltre alla bellezza dei luoghi, sembra ci sia la ricerca di “tranquillità”: ovvero la voglia di alloggiare in un luogo sicuro da un punto di vista della salute e dal quale ci si può spostare velocemente. «Sicuramente – aggiunge Claudio Citzia – Altri posti al mondo molto ambiti fino a qualche anno fa come sud est asiatico, oceano indiano, mar Rosso, ma anche le stesse Spagna e Grecia offrono meno garanzia sulla sanità».