Bordighera, atti vandalici dopo partita: quattro giovani nel mirino della polizia locale

Bordighera. Sono quattro i vandali individuati dagli agenti della polizia locale di Bordighera come gli autori dei danneggiamenti di martedì sera, quando dopo la partita Italia-Spagna, che ha visto il dominio degli Azzurri, la città è stata messa a soqquadro. Determinanti, per individuare i responsabili, sono stati i filmati realizzati dai presenti.

La posizione più grave è quella di un 35enne residente a Bordighera: l’uomo è stato denunciato per danneggiamento aggravato con l’accusa di aver distrutto quattro paratie di protezione per i pedoni.

Gli altri tre giovani al momento sono stati solo individuati quali autori di danni a cassonetti dei rifiuti, aiuole e panchine. Il tutto è avvenuto in un momento, quello subito dopo i calci di rigore, che hanno mandato l’Italia in finale, che si può definire un fenomeno di isteria collettiva.

Per domenica sera, quando si giocherà la partita decisiva contro l’Inghilterra, è prevista un’intensificazione della sorveglianza, ma non è escluso che per evitare danni, venga firmata un’ordinanza per proibire la vendita di alcolici nei locali. Limitazione già in vigore, per quanto concerne l’asporto, dalle dalle 22 alle 7 di tutti i giorni, fino al prossimo 30 settembre.