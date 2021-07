Bordighera, 17enne in moto si schianta contro auto sulla Romana: ferito

Bordighera. Un ragazzo di 17 anni è rimasto ferito in un incidente avvenuto stamane in via Romana, all’altezza di via Regina Margherita, a Bordighera. Il giovane era in sella alla propria moto da strada quando si è schiantato contro l’auto condotta da un’anziana donna. L’impatto è stato così forte che il 17enne è volato per diversi metri prima di cadere al suolo, mentre nell’auto sono scoppiati gli airbag.

Ad avere la peggio è stato il giovane, che si è procurato una frattura scomposta di tibia e perone. A soccorrerlo è stato il personale sanitario del 118, insieme con un equipaggio della Croce Azzurra di Vallecrosia, che lo ha stabilizzato, immobilizzato e trasferito al pronto soccorso dell’ospedale Borea di Sanremo.

Solo molto spavento e qualche escoriazione dovuta all’esplosione degli airbag per l’automobilista, che ha rifiutato il trasporto in ospedale.

A ricostruire la dinamica dell’incidente saranno gli agenti della polizia locale di Bordighera.