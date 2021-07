Berrino (FdI), «A Roma festa con Dj set per la Nazionale, se non c’è pericolo Governo riapra subito discoteche»

Sanremo. «La festa di ieri sera a Roma dopo la vittoria della Nazionale ha fatto sì che, come giusto che sia e come si è sempre fatto, si sia potuto ballare in piazza con tanto di dj set. A questo punto mi chiedo: perché tutto ciò è consentito alle istituzioni ed è vietato ai privati? Perché le discoteche sono chiuse ormai da un anno mentre in piazza si può ballare? Qual è la verità sulla loro pericolosità? Mi viene da pensare che non ci sia una verità ma che esista solo un’enorme limitazione della libertà che ha come conseguenza anche la perdita di migliaia di posti di lavoro».

Così l’assessore regionale di Fratelli d’Italia Gianni Berrino sulla festa di ieri sera in Piazza del Popolo a Roma, organizzata dal Comune e dalla Federcalcio, e durata fino a tarda notte. «Ribadisco ciò che ho sempre sostenuto: non è pericoloso festeggiare ma lo è tenere le discoteche chiuse. Chiedo che il Governo le riapra subito in modo che tutti possiamo divertirci, ovviamente sempre in sicurezza», conclude Berrino.