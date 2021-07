Badalucco, in arrivo quasi due milioni di euro per i danni dell’alluvione 2020. Orengo ringrazia Regione Liguria

Badalucco. In arrivo 1 milione 800 mila euro al Comune per i danni dell’alluvione dell’ottobre 2020. Ad annunciarlo è il sindaco Matteo Orengo, che esprime soddisfazione per l’importo assegnato al piccolo borgo della Valle Argentina.

«Per noi quell’alluvione è stata molto pesante, mettendo il nostro paese in gravi difficoltà. Fin dal primo giorno insieme a tanti volontari ci siamo messi al lavoro e rimboccati le maniche per mettere il nostro paese in sicurezza, – spiega il primo cittadino. Tutto questo si potrà fare anche grazie all’importante finanziamento della Regione Liguria. Come sindaco sono molto soddisfatto e ringrazio la Regione Liguria in primis, il presidente Giovanni Toti per aver aiutato il nostro territorio anche con importanti finanziamenti che arriveranno in tutta la valle Argentina. Per noi è di straordinaria importanza avere sempre un Ente come la Regione vicino».