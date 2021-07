Auto in fiamme a Carmo Langan, evitato incendio boschivo

Castel Vittorio. Intervento provvidenziale dei volontari antincendio boschivo (Aib) e dei vigili del fuoco nella zona di Carmo Langan. Un’auto Smart ha preso fuoco, intorno alle 17.30 per cause che dovranno essere accertate, mentre si trovava sulla strada provinciale 65.

I pompieri hanno raggiunto il più in fretta possibile la zona, soprattutto per scongiurare che le fiamme dalla vettura si propagassero al bosco, lì vicino a pochi metri. Fortunatamente, è passato nei dintorni un gruppo di Aib che ha provveduto ad allontanare le braci dalle piante e chi era alla guida è riuscito ad abbandonare subito l’abitacolo, mettendosi in salvo illeso.

Per l’utilitaria invece non c’è stato più nulla da fare ed una volta che è stata spenta dagli uomini del 115, di questa non è rimasto nulla più che una carcassa carbonizzata.