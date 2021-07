Austrian Open, il sanremese Mager domina Novak

Sanremo. Esordio positivo per Gianluca Mager all’Austrian Open, in programma dal 26 al 31 luglio. Il sanremese ha battuto Dennis Novak.

Il tennista di Sanremo oggi ha infatti dominato e sconfitto l’avversario austriaco, numero 124 del ranking, in due set per 6-4, 6-0, dopo 59 minuti di gioco, al primo turno dell’Atp 250 di Kitzbühel in Austria.

Il prossimo avversario di Mager sulla terra rossa del Generali Open Kitzbühel sarà lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas, numero 4 del tabellone.

(Foto da Instagram di Gianluca Mager)