Austrian Open, Altmaier batte il sanremese Mager

Sanremo. Gianluca Mager cede a Daniel Altmaier ai quarti di finale dell’Austrian Open, in programma dal 26 al 31 luglio.

Il tennista di Sanremo, dopo aver sconfitto Dennis Novak ed Albert Ramos-Viñolas, ieri anche se ha lottato per due ore e 34 minuti alla fine ha perso contro il tedesco, n. 135 del ranking, in tre set, per 1-6 7(7)-6(5) 3-6, al terzo turno dell’Atp 250 di Kitzbühel in Austria.

Finisce così l’avventura di un ottimo Mager sulla terra rossa del Generali Open Kitzbühel.

(Foto da Instagram di Gianluca Mager)