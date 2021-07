Sanremo. «Il tratto di estremo Ponente dell’Aurelia bis Ventimiglia-Sanremo è da finanziare e portare a compimento. Pertanto, occorre intraprendere azioni volte a promuovere e sostenere anzitutto la progettazione del tratto in questione, per poi rivendicare a pieno titolo la dovuta considerazione da parte del Governo.

In tal senso, la Lega ha presentato un’interrogazione allo scopo di sensibilizzare maggiormente la giunta regionale su questa opera strategica per tutta la Liguria. Insieme ai sindaci del territorio e al deputato Flavio Di Muro, che sono già al lavoro sulla questione, occorre la più ampia condivisione e determinazione affinché l’estremo Ponente ligure non venga lasciato indietro». Lo ha dichiarato il consigliere regionale Mabel Riolfo (Lega).