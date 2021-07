Atp 500 di Amburgo, il sanremese Mager lotta ma cede a Molcan

Sanremo. Gianluca Mager cede ad Alex Molcan al German Open, il torneo Atp 500 di Amburgo in programma dal 12 al 18 luglio.

Dopo aver perso il doppio maschile dell’Hamburg European Open, il tennista di Sanremo, unico italiano in gara nel torneo tedesco, oggi è tornato in campo, ha lottato ma alla fine viene sconfitto dall’avversario slovacco in tre set per 4-6 6-4 7(7)-6(3).

Finisce così ai sedicesimi di finale del singolare maschile l’avventura del sanremese sulla terra battuta del Rothenbaum Tennis Center.

(Foto da Instagram di Gianluca Mager)