Atp 250 di Atlanta, Sinner e Opelka vincono il doppio

Bordighera. Jannik Sinner vince, insieme a Reilly Opelka, il doppio maschile dell’Atp 250 di Atlanta, in programma dal 26 luglio a 1° agosto.

Il tennista che si allena a Bordighera ieri è tornato in campo, in coppia con il 23enne statunitense, per affrontare gli ottavi di finale del BB&T Atlanta Open, dove ha sconfitto in due set, per 6-2 6-2, il duo formato da Santiago González e Jonathan Erlich.

Continua così l’avventura di Sinner sul cemento dell’Atlantic Station di Atlanta, negli Stati Uniti d’America.