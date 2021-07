Atp 250 Bastad, l’armese Fabio Fognini terza teste di serie

Taggia. Fabio Fognini è la terza teste di serie all’Atp 250 di Bastad, in scena dal 12 al 18 luglio sulla terra svedese.

Il tennista di Arma di Taggia, dopo aver preso parte al torneo del Wimbledon, tornerà in campo per una nuova sfida: il Nordea Open, noto anche come SkiStar Swedish Open. Secondo il tabellone principale l’armese giocherà direttamente al secondo turno dove dovrà affrontate il vincente della partita tra Facundo Bagnis e Roberto Carballes Baena.

Una nuova sfida sulla terra rossa attende perciò Fabio Fognini, che nel 2018 vinse il torneo in Svezia.