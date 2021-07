Atp 250 Bastad, esordio negativo per Fognini: l’armese cede a Roberto Carballés Baena

Taggia. Esordio negativo per Fabio Fognini all’Atp 250 di Bastad, in scena fino al 18 luglio sulla terra svedese.

Il tennista di Arma di Taggia, terza teste di serie, dopo il bye all’esordio, agli ottavi di finale del singolare maschile del Nordea Open, noto anche come SkiStar Swedish Open, ha perso in tre set contro Roberto Carballes Baena per 3-6 6-1 4-6 dopo più di due ore di gioco.

Finisce così l’avventura di Fognini sulla terra rossa dell’Open di Svezia.