Assestamento di bilancio di previsione, Gruppo Pd: «In Liguria esami e prestazioni sanitarie sono bloccate»

Genova. È il consigliere regionale del Partito democratico Enrico Ioculano a presentare la relazione del Partito democratico-Articolo1 in Regione in merito all’Assestamento di bilancio di previsione 2021-2023.

«Il pareggio di bilancio raggiunto dal presidente Toti è soltanto congiunturale, e quindi transitorio, ed è stato raggiunto esclusivamente per il verificarsi di due cause: da un lato l’incremento delle entrate dovuto all’aumento straordinario del fondo sanitario corrente e ai maggiori finanziamenti una tantum per fare fronte all’epidemia di Covid-19 e dall’altro alla riduzione dei costi imputabile alla contrazione delle prestazioni erogate per le patologie diverse da quelle legate all’epidemia. Esami e prestazioni sanitarie non legate al Covid, infatti, sono di fatto bloccate: chi vuole prenotare una visita non riesce a fissare un appuntamento e questo costringe le persone a rivolgersi al privato», è la premessa.

«Da qui supponiamo che anche nel 2021 l’Amministrazione regionale otterrà il pareggio di bilancio ma sempre grazie allo stesso picco di entrate del 20-21 e al calo dei costi. Ma il problema dell’equilibrio del sistema resta e resterà: è solo ribaltato sui futuri esercizi. Il presidente Toti meglio di tutti quanti noi è a conoscenza del fatto che l’andamento annuo della crescita dei trasferimenti da parte dello Stato sarà a partire dal 2022-2023 la metà della media rispetto a quella già bassa del decennio 2010 – 2019. Altroché pareggio strutturale, si dovrà fare i conti con un sentiero particolarmente stretto, con tassi nominali dello 0.5-0.7% che implicano un tasso reale negativo.

Invece di crogiolarsi su un pareggio di bilancio momentaneo, il presidente della Regione ci dovrebbe dire cosa intende fare per mettere in equilibrio, e quindi in sicurezza, il sistema a partire dai prossimi anni quando, venendo meno gli effetti del Covid sugli spostamenti della popolazione, la mobilità riprenderà a correre e anche oltre i ritmi di crescita mostrati negli ultimi cinque anni, anche grazie a quei bisogni arretrati la cui mancata soddisfazione è forse la causa primaria e più diretta del pareggio conclamato. Quindi, nei prossimi mesi, Toti ci illustri gli investimenti grazie ai quali farà in modo di rendere il sistema più produttivo a parità di risorse senza tagli alle prestazioni e senza costringere il cittadino a doversi rivolgere al privato per curarsi» – dice.

Durante la seduta di consiglio regionale in cui è stato discusso l’Assestamento del bilancio di previsione 2021-2023, il Partito Democratico-Articolo1 ha depositato 18 emendamenti e 20 ordini del giorno volti a integrare e correggere l’impostazione dell’Assestamento di bilancio di previsione e le iniziative collegate, di seguito i principali emendamenti: