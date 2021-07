All’Ospedaletti Martelli, ex Imperia in Serie D

Ospedaletti. Dalla Serie D arriva un rinforzo per il centrocampo dell’Ospedaletti. La società orange ha ingaggiato il centrocampista classe ’98 Matteo Martelli, uno dei protagonisti del ritorno dell’Imperia in quarta serie. Con i neroazzurri ha collezionato 34 presenze: 17 in Eccellenza (con tre gol all’attivo) e 17 in Serie D. Martelli ha esordito in Serie D con la Sanremese nella stagione 2016/2017 (13 presenze). Nell’annata successiva, dopo un’apparizione in maglia biancazzurra, il passaggio all’Argentina, sempre in Serie D, con 19 gare giocate, 18 delle quali da titolare. In totale vanta 67 presenze e 3 gol tra Eccellenza e Serie D.