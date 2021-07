Sanremo. Sarà il concerto di giovedì 8 luglio, alle 21,30, diretto dal direttore artistico della Sinfonica Giancarlo De Lorenzo e con la voce di Giuseppe Delre ad essere inaugurale alla stagione concertistica dell’estate 2021 dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo.

Il sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri, insieme al nuovo Cda della Sinfonica taglieranno il nastro dell’Auditorium Franco Alfano che, dopo più di venti anni, torna ad essere una location magica per la musica sanremese, affacciata sul mare e circondata dallo storico parco. Un momento molto atteso da tutta la cittadinanza, che ha subito risposto con il sold out delle prenotazioni on line nel corso di poche ore dall’apertura.

di 4 Galleria fotografica Orchestra Sinfonica di Sanremo







Foto 2 di 2



Protagonisti della serata saranno i successi di Frank Sinatra con un programma che spazia da affondi su rivisitazioni del repertorio di tradizione ai grandi brani divenuti classici e che lo hanno reso leggendario.

Tra le tante emozioni che saranno protagoniste durante la serata, anche l’omaggio a Raffaella Carrà, scomparsa ieri. Artista amatissima dagli italiani che ha segnato la storia delia televisione e della musica in Italia e nel mondo e ha recitato proprio con Frank Sinatra agli esordi della sua carriera.

Il profondo legame della soubrette con Sanremo nasce sul palco del Teatro Ariston nel 1983 che la vede come super ospite così come nel 2014 e prima ancora, nel 2001 come presentatrice della 51a edizione del Festival.

L’Orchestra Sinfonica di Sanremo tornerà sul palco dell’Auditorium Franco Alfano mercoledì 14 luglio, con replica il 15, alle 21,30, con il “Concerto Lirico Sinfonico” diretto dal M° Alfredo Sorichetti e i soprani Paola Vero, Cecilia Hyunah Son, Maria Cristina Bellantuono selezionate dal Concorso Internazionale per Giovani Cantanti lirici “Anita Cerqueti”.

Per assistere a tutti gli eventi della Sinfonica all’Auditorium Franco Alfano sarà necessaria la prenotazione online sul sito www.sinfonicasanremo.it. I biglietti si potranno ritirare e acquistare direttamente la sera del concerto. Il calendario completo è consultabile sul sito istituzionale della Sinfonica di Sanremo.