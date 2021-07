Alla scoperta della regione con “AmMappa che Liguria!”: 23 percorsi a misura di famiglia

Genova. Un’estate a misura di famiglia, con 23 percorsi sparsi in tutta la Liguria per scoprire divertendosi curiosità, storia e misteri di 29 Comuni. È “AmMappa che Liguria!”, il progetto di Regione Liguria in collaborazione con “101 gite in Liguria” – apprezzato blog dedicato al tempo libero per chi ha figli -, che punta a confermare la vocazione di meta prediletta per le famiglie e luogo di vacanza a misura di bambino della nostra Regione.

«Con il progetto “AmMappa” che Liguria saranno i bambini e i ragazzi a guidare, con il loro entusiasmo, la ripartenza della nostra Regione, alla scoperta di una Liguria che è in grado di realizzare anche i desideri dei più giovani – ha spiegato il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti – . L’idea è quella di coniugare la loro voglia di avventura con la possibilità di scoprire il territorio, potendone sfruttare la duttilità grazie alla bellezza del nostro mare e della nostra montagna. “AmMappa” che Liguria ci offrirà anche la possibilità di ripartire in sicurezza ed è per questo che il mio appello di vaccinarsi è rivolto soprattutto ai ragazzi, anche quelli tra i 12 e i 18 anni, che a settembre torneranno sui banchi di scuola».

Saranno protagonisti 29 Comuni, da Levante a Ponente, che hanno individuato percorsi di visita pensati per famiglie con bambini: facili, divertenti, curiosi. Il tutto seguendo una colorata mappa, come in una caccia al tesoro. Ogni punto di interesse è identificato con un QR code, che riporta a un’audioguida che racconta i segreti indicati sulla mappa.

Al termine del percorso, ogni partecipante riceverà come gadget una “tovaglietta americana” ispirata alla mappa della località. I percorsi sono disponibili online sulla App LamiaLiguria, scaricabile gratuitamente da App Store e Google Play, e sul sito www.lamialiguria.it. Sarà anche possibile votare il percorso preferito, utilizzando sempre la App, per eleggere a fine estate il Comune che ha ricevuto più preferenze.