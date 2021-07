Ventimiglia. Pauroso incidente nella zona della Mortola Superiore. Secondo una prima sommaria ricostruzione, intorno alle 20, un 85enne alla guida del suo fuoristrada, per cause da stabilire, sarebbe uscito di strada in via Alpe Summa, rotolando per quasi 20 metri giù da una scarpata.

Il figlio ha dato poco dopo l’allarme e sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco dal locale distaccamento, con la squadra Saf. A ruota sono stati seguiti dagli operatori e dai medici del 118.

L’uomo, una volta raggiunto dai soccorritori, era ancora, cosciente, in vita e grazie al loro prodigarsi è stato stabilizzato ed immobilizzato per poi essere trasportato nell’ambulanza sulla strada, attraverso sentieri che definire impervi è riduttivo.