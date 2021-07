Sanremo. La fase finale della Summer Cup under 14 femminile ha preso ufficialmente il via ieri sera, sui campi in terra rossa del circolo “Tennis Sanremo” di corso Matuzia, con la cerimonia di apertura.

Fino al 4 luglio la città di Sanremo ospiterà le otto nazioni più forti d’Europa nel girone finale che premierà la vincitrice della “Europa Cup 2021”. Ogni squadra è composta da tre giocatrici ed un capitano. Ogni incontro prevede due singolari ed un doppio in un tabellone ad eliminazione diretta.

di 12 Galleria fotografica Summer Cup under 14 femminile









Oggi pomeriggio scenderanno in campo Repubblica Ceca, Slovacchia, Spagna, Svizzera, Russia, Bulgaria, Bielorussia e Ucraina. Ecco gli orari degli incontri di venerdì, la composizione delle squadre in gara a Sanremo e il tabellone della fase finale.

La manifestazione sarà disciplinata da un protocollo Covid appositamente realizzato dall’ITF che prevede comunque la partecipazione del pubblico.