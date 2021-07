Al Forte Santa Tecla “Sanremo città del Festival: le memorie di un fotoreporter”

Sanremo. Dal 16 luglio al 27 agosto sei serate di incontri al Forte Santa Tecla, in corso Nazario Sauro 7, in occasione della mostra #turismoasanremo. Venerdì 23 luglio il secondo appuntamento è dedicato a Sanremo città del Festival: le memorie di un fotoreporter con Alfredo Moreschi, storico fotografo sanremese, intervistato dal giornalista Claudio Porchia. Una serata di aneddoti e storie: un tuffo nei ricordi di chi ha documentato e raccontato il Festival con le sue immagini, molte delle quali arricchiscono la mostra.

Continuano al Forte Santa Tecla gli incontri legati alla mostra #turismoasanremo, visitabile fino al 31 agosto. Il secondo appuntamento è dedicato alla storia appassionante della “città del festival” guidati dal racconto del principale fotografo che ha documentato nei suoi scatti la storia di Sanremo, Alfredo Moreschi. Moreschi è discendente da una famiglia di fotografi che opera a Sanremo dal 1927 nello studio di Via Matteotti, testimoni con le loro immagini degli eventi nei periodi di maggior prestigio turistico della città. Lo Studio Moreschi conserva uno straordinario archivio fotografico, in parte visibile online, un prezioso patrimonio che documenta la storia di Sanremo, i suoi eventi e i principali protagonisti della vita cittadina.

Claudio Porchia, giornalista, scrive su diverse riviste e quotidiani e collabora con varie case editrici. Profondo conoscitore della cultura del Ponente Ligure, è ideatore e animatore di eventi culturali.

Gli incontri inizieranno alle 21, ingresso libero sino a esaurimento posti (durata 1 ora circa) E’ possibile prenotare all’indirizzo mail drm-lig.fortesantatecla@beniculturali.it. Dalle 20.30 speciale ingresso mostra a 2 €. Per info: www.musei.liguria.beniculturali.it/turismoasanremo.

#turismoasanremo

Chiacchiere in mostra

Venerdì 16 luglio | ore 21.00

Laura Guglielmi

L’incanto di Sanremo alla fine dell’Ottocento: il giro del Berigo

Venerdì 23 luglio | ore 21.00

Alfredo Moreschi (intervistato da Claudio Porchia)

Sanremo città del Festival: le memorie di un fotoreporter

Venerdì 30 luglio | ore 21.00

Marina Moretti (con il contributo di Silvia Salvini)

I Russi in Riviera tra Ottocento e Novecento

Venerdì 6 agosto | ore 21.00

Leo Lecci

Grafica pubblicitaria per Sanremo e la Riviera: alle origini del turismo in Liguria

Venerdì 20 agosto | ore 21.00

Claudio Porchia

Sanremo: il turismo a tavola nei grandi alberghi

Venerdì 27 agosto | ore 21.00

Barbara Borsotto e Gisella Merello

Moda e turismo a Sanremo: dalla Belle Epoque alla nascita del Made in Italy

Ingresso libero sino a esaurimento posti; per prenotare drm-lig.fortesantatecla@beniculturali.it

Nei venerdì in calendario dalle 20.30 speciale ingresso mostra a 2 € e orario prolungato 17.15 – 23.00 (ultimo ingresso 22). Per info: www.musei.liguria.beniculturali.it/turismoasanremo

La mostra

#turismoasanremo

da martedì a domenica ore 16.30 – 22.00* (ultimo ingresso ore 21).

In occasione degli incontri il *venerdì la mostra sarà aperta dalle 17.15 alle ore 23.00 (ultimo ingresso ore 22)

Ingresso 4 €, 2 € ridotto (18-25 anni), gratuito minori 18 anni

Ingresso plus (catalogo+mostra) 8 €

Per info www.musei.liguria.beniculturali.it/turismoasanremo

La mostra, a cura di Alberto Parodi, direttore di Forte Santa Tecla e Hilda Ricaldone, storica dell’arte, è organizzata dalla Direzione Regionale Musei Liguria e dal Comune di Sanremo e nasce grazie alla disponibilità delle diverse Istituzioni e realtà culturali italiane che hanno messo a disposizione preziosi materiali storici e di archivio: Museo Nazionale Collezione Salce – Direzione regionale Musei Veneto (Treviso), Istituto Luce – Cinecittà (Roma), Archivio storico Regione Liguria (Genova), Archivio storico della pubblicità (Genova), Biblioteca Civica “Francesco Corradi” (Sanremo), Archivio fotografico Studio Moreschi (Sanremo), Automobile Club Ponente Ligure (Sanremo) Archivio Laura Guglielmi (Genova), Museo Daphné della moda e del profumo (Sanremo).

La mostra è stata realizzata grazie al contributo della Direzione Regionale Musei Liguria e del Comune di Sanremo con il supporto dello sponsor CONAD e degli sponsor tecnici Atelier Daphnè e Hotel Marinella – Sanremo. Allestimento a cura di Elio Marchese. Il catalogo della mostra, con testi di Barbara Borsotto, Franca Canepa, Daniela Filippi, Valentina Fiore, Leo Lecci, Rossella Masper, Alfredo Moreschi, Alberto Parodi e Hilda Ricaldone è edito da Sagep.