Addio Paolo Beldì, sua la regia in tre Festival di Sanremo

Stresa. L’Italia della televisione piange l’improvvista scomparsa del regista Paolo Beldì. Stroncato nella sua casa di Magognino sulle alture del lago Maggiore, era nato a Novaro l’undici luglio del 1954 ed avrebbe quindi compiuto 66 anni tra pochi giorni.

Esordisce negli anni ottanta come aiuto regista per poi diventare direttore della regia in numerosi programmi del piccolo schermo, sia Rai che Mediaset. Beldì ha avuto l’incarico di curare la regia anche per tre edizioni del Festival di Sanremo: nel 1999 (Fabio Fazio), nel 2000 (ancora Fazio) e nel 2006 (Giorgio Panariello).