Addio Gabriele Marroncelli, uno dei re del fiore a Sanremo

Sanremo. Il mondo del fiore matuziano – e non solo – in lutto per la morte di uno dei suoi storici esponenti. E’ mancato, dopo una lunga malattia all’età di 82 anni, Gabriele Marroncelli.

Per oltre 50 anni è ha lavorato nel comparto floricolo ed è stato il titolare della Maboflor, azienda specializzata nella tintura, il confezionamento e la vendita di fiori. Suoi molti degli addobbi fatti di foglie metallizzate che sotto le feste natalizie abbelliscono molte case sanremesi, italiane e in diversi casi anche europee, vista la vastità del mercato alla quale ha accesso la ditta in questione.

Marroncelli ha lavorato quasi fino all’ultimo, finché la malattia, quasi un anno fa, non glie l’ha impedito. Lascia la moglie Rosetta, i figli Debora e Marco, nonché tanti amici e conoscenti che lo stimavano.