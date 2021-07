Ad Arma di Taggia inizia bene il campionato ligure 2021 della classe 420

Taggia. Ben 26 equipaggi liguri più quattro graditi ospiti di Mandello e tre equipaggi stranieri hanno partecipato domenica 27 giugno alla prima regata valida per il Campionato Ligure 420 ottimamente organizzata dal Circolo Nautico Arma.

«Una grande e valida partecipazione che dimostra quanto sia utile valorizzare l’attività zonale e ci fa ben sperare per il prosieguo del Campionato. Solo il vento si è fatto un po’ desiderare ma dopo una paziente attesa il Comitato di Regata presieduto al solito ottimamente da Giuseppino Tezel è riuscito a far disputare una prova che se purcon vento leggero è stata tecnicamente difficile e valida» – dicono gli organizzatori.

Conquistano la vittoria overall Camilla Michelini e Margherita Bianca Bonifaccio della Lega Navale Italiana di Mandello seguite al secondo posto da Valerio Mugnano e Gian Paolo Fellegara dello YC Sanremo ed al terzo da Ruben Lo Pinto e Federico Bossi ancora di Mandello. Naturalmente Camilla e Margherita vincono anche la classifica Femminile.

Primo Equipaggio Under 17 Niccolò Manica e Pietro Frassoni dello YC Sanremo, che dominano la nutrita flotta Under 17 composta da ben 16 equipaggi, un dato estremamente incoraggiante per il futuro. La prossima regata del Campionato Ligure si svolgerà a Ceriale il 18 luglio.