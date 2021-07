Ad agosto prende il via il campus estivo della Pallamano Imperia

Imperia. Anche quest’anno, per la quarta volta consecutiva, la Pallamano Imperia organizza un “Campus Estivo” nell’immediato entroterra ligure piemontese in quel di Ormea.

«Siamo orgogliosi di poter presentare anche quest’anno questo appuntamento – ci riferisce il presidente Giovanni Martini – organizzato secondo le norme vigenti in materia di Covid-19, sia il gruppo che partecipa che il luogo dove andremo ad occupare. Abbiamo ancora dei posti disponibili per chi fosse interessato può contattare Marco al 333/6195886 oppure Andreina al 339/4555692».

Al campus possono partecipare non solo gli iscritti alla società sportiva ma tutti quelli che vogliono provare questa esperienza tra sport, natura, amicizia, dialogo e gruppo, sia maschi che femmine dai 6 ai 16 anni. Il gruppo sarà ospitato in una delle strutture di Ormea adatto per questo tipo di iniziative dal 16 al 22 di agosto.