Acqua con poco cloro in due zone di Bajardo, non è potabile

Bajardo. Crisi idrica nel comune montano dell’entroterra matuziano. A seguito di due campionamenti, presso la fonte di Fontana Vecchia e dall’acquedotto della frazione di Berzi nella piazza della chiesa, è emersa in entrambi i casi una carenza di cloro nell’acqua in questione, tale da non renderla potabile.

Questa, fino a che la situazione rimarrà tale, potrà essere usata per scopi alimentari solo dopo la sua bollitura. Lo stabiliscono due apposite ordinanze a firma del sindaco Francesco Laura.