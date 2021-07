A Vallecrosia va in scena “Il fantasma di Canterville”

Vallecrosia. Sabato 31 luglio una nuova rappresentazione per il circolo Reading & Drama-Ventimiglia e la regista e ideatrice dell’evento Lilia De Apollonia, come cornice il parco di Villa Poggio Ponente a Vallecrosia, un angolo del grande giardino della Comunità Gilardi dei Padri Somaschi. Il titolo è “Il fantasma di Canterville”, due spettacoli, alle 21 e alle 22.30, a causa delle misure di contenimento della pandemia. In caso di pioggia ci si recherà alla sala polivalente, in centro.

“Il fantasma di Canterville” è tratto dal celebre racconto, poi diventato commedia ed anche film, di Oscar Wilde. Il Comune lo ha inserito nel panorama estivo degli spettacoli. Lilia de Apollonia ed i suoi amici attori invitano il pubblico a prendere un tè con il fantasma, dopo essersi incamminati per un tratto nel parco ricco di vegetazione; commedia gotica e anche ironica, con due canzoni in tema, una inglese.

Il parco della comunità Somasca, e la villa ormai decadente, fu un tempo antica dimora di molti aristocratici britannici. Sul palco all’aperto reciteranno con Lilia De Apollonia, che ha voluto la bella location, nonostante il problema Covid e tante difficoltà logistiche, gli attori del Reading e Drama di Ventimiglia e Tiziano Pavone per musiche ed effetti sonori, Enza Manna al canto. La compagnia ha in questi mesi rivisitato il piccolo capolavoro di Wilde, mantenendolo vicino allo spirito dell’epoca, gli attori saranno tutti in costume Belle époque, una serata ad entrata gratuita adatta a ogni età. Si avvicenderanno momenti ironici ad altri romantici, in più un’atmosfera british suggerita dal plurisecolare parco con musica e note dal vivo. Un’opera grande formato del pittore vallecrosino Fabio Berro sarà la scenografia particolare.

I nomi degli interpreti: Paola Giolli, la regista del gruppo Lilia, Giada Mei, Graziella Tufo, Jacopo Colomba, Marco Corradi, Giancarlo Orengo e Jurgen Terlutter. Le due canzoni e le sonorità sono in tema col racconto. L’evento ha il sostegno del comune vallecrosino con l’assessorato alla cultura, e l’ospitalità dei Somaschi, la comunità Gilardi che aiuta da molto tempo i minori in difficoltà; il gruppo spera come sempre di portare col sorriso cultura e divertimento, l’entrata libera come sempre per gli eventi del circolo Reading di Ventimiglia. La villa ed il parco sono in via Poggio Ponente 1, si posteggia lungo la Romana di Vallecrosia, 100 metri prima del cartello che indica l’inizio di Bordighera.