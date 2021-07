Sanremo, da domani al via all’LNF Championship sui campi del Circolo Golf degli Ulivi

Sanremo. È tutto pronto a Sanremo per l’LNF Championship, Campionato italiano di FootGolf che si terrà dal 16 al 18 luglio presso il prestigioso Circolo Golf degli Ulivi, dove nel mese di maggio è stato realizzato il primo campo in città per accogliere questo sport.

La gara si svilupperà su due giornate e nel pomeriggio del 18 luglio verranno premiati il vincitore dell’LNF Championship 2021 e i vincitori del torneo esibizioni degli ex calciatori.

«Abbiamo 250 iscritti confermati provenienti da tutta Italia – racconta Simone Ricci, manager sanremese, organizzatore, direttore organizzativo di IFDA, International Football Development Association, ente organizzatore del torneo insieme a LNF – . Per il fine settimana porteremo in città un gran numero di persone oltre a 16 ex calciatori di serie A tra cui Luigi Di Biagio, Demetrio Albertini, Luca Antonini e Cristian Zaccardo».

Le ex stelle del calcio italiano parteciperanno sabato pomeriggio ad un evento parallelo al torneo sempre legato al FootGolf, ideato e organizzato dal presidente della LNF Diego Fuser, ex calciatore con più di 400 presenze in serie A con le maglie di Milan, Torino, Fiorentina, Lazio, Parma e Roma, oltre a quelle in Nazionale. Inoltre i calciatori parteciperanno al torneo di paddel che si giocherà al Tennis Paddel Academy Sanremo del Solaro nelle giornate di sabato e domenica: «In questo modo gli faremo vivere un’esperienza di sport e turismo a 360 gradi in città», spiega Ricci.

«Ringraziamo il Comune per la collaborazione, Confcommercio per la partnership che ci sta concedendo e per le convenzioni fatte con alberghi, negozi e ristoranti. Per la città è importante ospitare questo tipo di eventi con la collaborazione e il patrocinio delle istituzioni. Anche il Casinò sarà nostro partner per la cena di gala di presentazione dell’evento a cui parteciperanno giocatori e calciatori», conclude Simone Ricci.

Questo il programma delle tre giornate:

Venerdì 16 luglio dalle 12 alle 16 arrivo dei calciatori e sistemazione presso l’Hotel Nazionale Sanremo e Lolli Palace, alle 21 cena di gala e cerimonia di apertura del torneo presso il Roof Garden del Casinò di Sanremo.

Sabato 17 luglio dalle 8 alle 18 LNF Championship al Campo Golf degli Ulivi, dalle 10 alle 13 torneo Silver Padel al Tennis Padel Academy Sanremo (Solaro) con gli ex giocatori della serie A, alle 16,30 inizio della gara di FootGolf con gli ex calciatori al Campo Golf degli Ulivi, alle 18 premiazioni della gara dei calciatori, alle 21 cena presso lo Yacht Club Sanremo.

Domenica 18 luglio dalle 8 alle 17 LNF Championship al Campo Golf degli Ulivi, dalle 10 alle 13 torneo Gold Padel al Tennis Padel Academy Sanremo (Solaro) con gli ex calciatori di serie A, alle 18 premiazioni Championship FootGolf al Circolo Golf degli Ulivi, alle 20 apericena presso DVerso in piazza Bresca.