A Sanremo la presentazione del libro “L’ombra di Perseo” di Daniela Mencarelli Hofmann

Sanremo. Venerdì 9 luglio alle 18,30 in piazza V. Muccioli 5, si terrà la presentazione del libro “L’ombra di Perseo” di Daniela Mencarelli Hofmann, Le Mezzelane Editrice. L’evento si svolgerà all’aperto per garantire la sicurezza dei partecipanti.

«Il libro che presentiamo è un romanzo psicologico sulla violenza in famiglia e contro le donne. È scritto in forma di giallo in cui, fino alla fine, non si scopre l’autore della grave aggressione che ha ridotto Laura, la protagonista, in fin di vita. Marco il marito di Laura, sospettato di essere il colpevole, è ricoverato anch’esso in ospedale in gravi condizioni. La figlia maggiore di Laura e Marco, Zoe, lasciato il lavoro a Berlino per andare a Roma dai genitori, partecipa alle indagini della polizia e scopre progressivamente che intorno a sua madre ruota un mondo di uomini che, per vari motivi, odiano le donne.

Il romanzo, attraverso le motivazioni dei protagonisti, mette in luce i meccanismi psicologici che spesso sono alla base di comportamenti violenti e prevaricatori da parte degli uomini. Un romanzo quanto mai attuale» – dicono gli organizzatori.

Daniela Mencarelli Hofmann, romana, vive tra Zurigo e Costarainera. Ha studiato Scienze Politiche a Roma, Economia Ambientale e dello Sviluppo a Londra e ha portato a termine il dottorato a Zurigo, dove ha preso anche una laurea breve in Pedagogia. Si è dedicata alla ricerca, alla cooperazione e all’insegnamento e ha scritto su ambiente, sviluppo, migrazione, precariato e condizione femminile. L’autrice sarà presentata da Piero Farina, giornalista, fotoreporter e regista di RAI 3 ora in pensione, che ha vissuto per lungo tempo a Roma dove, tra le altre cose, ha insegnato “Tecnica del linguaggio cinematografico e televisivo” presso il “Centro Audiovisivi della Regione Lazio”.