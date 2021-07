A Sanremo la presentazione del libro ”Alpi Azzurre. Dal colle di Tenda all’entroterra di Bordighera”

Sanremo. Borghi autentici e itinerari di grande fascino sono i protagonisti del libro “Alpi Azzurre. Dal colle di Tenda all’entroterra di Bordighera” di Corrado Ramella e Diego Rossi, che sarà presentato sabato 24 luglio alle 19 in piazzetta dei Ferri, nel cuore della Pigna di Sanremo.

Una guida alla scoperta del nostro territorio tra Ponente ligure e Francia. Una terra di bellezze naturali tra le Alpi e il mare. Una guida che mancava e che permette di scoprire una zona che riserva enormi sorprese ai viaggiatori, sia che essi cerchino luoghi di interesse storico, architettonico e artistico, sia che preferiscano avvicinarsi al trekking o ad avvincenti pedalate in bicicletta. Una terra in cui si toccano climi e paesaggi diversi. Una terra di passaggio, su cui si sono allungate le mani della storia, che ne ha plasmato le sembianze. Una terra di bellezze naturali, di borghi autentici, tra Val Bevera, Val Roia, Val Nervia, Val Verbone, Bajardo, la Valle del Rio Borghetto e il vallone del Sasso.

Quello di Corrado Ramella, libraio e appassionato di escursioni, e Diego Rossi, alias “Jack the green”, guida ambientale, è un volume di dimensioni ridotte, con belle foto e tutto quanto serve al lettore che intende conoscere questi tesori di natura aspra ma invitante.

“Alpi Azzurre. Dal colle di Tenda all’entroterra di Bordighera” rientra nel tema dell’edizione 2021 del ciclo di incontri, che si è voluto connotare con il sottotitolo di “Scaglie di mare e di terra”. I libri presentati parlano, infatti, di storie e percorsi del ponente ligure. Un omaggio al territorio che abbiamo voluto tributare in un periodo, come quello che stiamo vivendo, in cui le persone hanno scoperto (o riscoperto) un nuovo legame con la propria terra.

La rassegna “Happy Hour con l’autore”, quest’anno all’undicesima edizione, è organizzata dall’Associazione Pigna Mon Amour e CMC, con il sostegno del Comune di Sanremo. L’ingresso alla presentazione è gratuito, accessibile fino ad esaurimento posti disponibili.

La normativa anti-covid richiede la raccolta dei dati degli spettatori, per cui per partecipare alle presentazioni dei libri occorre prenotarsi sul sito www.pignamonamour2021.eventbrite.it. Il giorno dell’evento in programma basterà presentarsi in piazzetta dei Ferri con la conferma dell’avvenuta prenotazione che si riceverà via email (stampata o salvata sullo smartphone). Le prenotazioni sulla piattaforma eventbrite si chiudono alle 17 del giorno stesso della presentazione.