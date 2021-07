A Riva Ligure il 1° Memorial Maestro Antonello Ascheri

Riva Ligure. Questa sera alle ore 21,15 in piazza Matteotti si svolgerà il 1° Memorial Maestro Antonello Ascheri. L’assessorato al turismo e manifestazioni retto da Francesco Benza, a distanza di pochi mesi dalla scomparsa del maestro Antonello Ascheri, ha voluto dedicare un evento all’interno del calendario manifestazioni 2021 per ricordare un concittadino che si è distinto nel panorama culturale e sociale della provincia di Imperia e non solo. Antonello è stato insegnante di Religione Cattolica presso vari Istituti Comprensivi della provincia di Imperia, catechista, si approccio alla politica per diventare consigliere comunale. Ha partecipato attivamente alla promozione della storia e tradizoni locali partecipando con le sue poesie, i suoi romanzi e racconti a molte rassegne letterarie.

La serata sarà condotta in collaborazione con l’Associazione Liberalia e l’Editore Angelo Giudici che ha pubblicato l’ultimo libro di Antonello dal titolo “Sembrava una primavera”. Definito il suo testamento spirituale e letterario. Ricorderanno Antonello: Il Sindaco Giorgio Giuffra, alcuni parenti e molti amici che, non potendo salire tutti sul palco, potranno dalla platea raccontare i propri ricordi. Angelo Giudici condurrà la serata con Antonio Damele, Maria Maddalena Garibaldi, Annamaria Acquista, Flora Martini che leggeranno e commenteranno poesie e brani tratti dalle opere di Antonello. Un tributo particolare verrà fatto dai musicisti del Duo Prossemica, Marco Terrone e Luca Terzani.