A luglio visite guidate gratuite a Taggia

Taggia. A luglio visite guidate gratuite al centro storico di Taggia. Tutti i martedì e i venerdì da piazza IV Novembre alle 16.30 (capolinea del bus linea 13 Sanremo – Taggia) si potrà andare alla scoperta della parte storica della città.

Dopo la visita di martedì 6 luglio ai “Bastioni e fortificazioni: dalle mura al Castello”, di venerdì 9 luglio a “Il convento dei R.R. Padri Domenicani a Taggia”, di martedì 13 luglio “Dal Ponte antico, al giardino di Villa Curlo e alla Basilica Collegiata della Madonna Miracolosa”, di venerdì 16 luglio, a “Il convento dei R.R. Padri Domenicani a Taggia”, martedì 20 luglio si andrà alla scoperta de “Il culto di S. Maria Maddalena a Taggia: luoghi ed economia di un’antica devozione”. L’itinerario raggiungerà l’acropoli dell’abitato storico sostando presso la chiesa S. Lucia, sede della Compagnia di Santa Maria Maddalena del Bosco: si racconteranno le origini e lo sviluppo della venerazione della Santa, dalla Provenza a Taggia.

I prossimi appuntamenti:

Venerdì 23 luglio, “Il convento dei R.R. Padri Domenicani a Taggia”: la visita introdurrà i presenti

alla visita della parte medievale del centro storico e alla scoperta di quello scrigno di tesori d’arte che è il Convento dei Padri Domenicani di Taggia.

Martedì 27 luglio, “Bastioni e fortificazioni: dalle mura al Castello”: l’itinerario porterà il turista a scoprire gli imponenti sistemi difensivi del borgo, messi in atto per proteggere la popolazione dalle incursioni piratesche fino al recuperato castello-fortezza alla sommità del centro storico.

Venerdì 30 luglio, “Il convento dei R.R. Padri Domenicani a Taggia”: la visita introdurrà i presenti alla visita della parte medievale del centro storico e alla scoperta di quello scrigno di tesori d’arte che è il Convento dei Padri Domenicani di Taggia.

È richiesta la prenotazione anche se le visite sono sempre confermate: per prenotarsi indirizzare una mail a raffaella.asdente@alice.it oppure a uit@comune.taggia.im.it oppure inviare un sms al cell 338 6913335. Si ricorda che è necessario munirsi di mascherina da indossare nei siti al chiuso o molto affollati. Soltanto ogni venerdì è previsto l’ingresso al Convento di San Domenico (euro 5.00). Si consiglia di indossare scarpe comode. L’ordine delle visite può subire variazioni improvvise. Le visite si svolgono anche in caso di pioggia. Per ulteriori informazioni Ufficio IAT – Villa Boselli 0184 43733 (dal martedì alla domenica ore 10- 12 e 17-19; solo il lunedì ore 10-12).