A Imperia un seminario sul mobbing

Imperia. I giorni 17, 18, 24 e 25 luglio, alle 17, si svolgerà, presso la sede del Csv Polis di Imperia, in via F. Cascione n. 86, un seminario, promosso dal Csv e realizzato dall’Associazione No Mobbing di Imperia, sul fenomeno del mobbing.

In particolare verranno affrontate le tematiche relative a:

– definizioni e tipi di mobbing

– conseguenze del mobbing sulla persona, sia a livello fisico che psicofisico

– le problematiche legali legate al mobbing e gli strumenti per difendersi

– lo smart working, lo stress lavorativo familiare e la pandemia da Covid-19

– i tipi di comunicazione verbale e non, per una buona collaborazione lavorativa

– i giovani, il bullismo e il mobbing a confronto.

«Interverranno gli avvocati A. Micali e G. Ziella e la dottoressa V. Pascale. Gli incontri saranno organizzati in gruppi di 5, 6 persone così da limitare la presenza in aula e mantenere il distanziamento sociale. I partecipanti potranno interagire con i relatori, esporre problematiche e casi concreti, nonché prenotare degli incontri individuali con gli stessi. La partecipazione è gratuita, è richiesta la prenotazione al numero 3889987416, anche tramite messaggio oppure tramite e-mail all’indirizzo: nomobbingassoc@libero.it, al fine di organizzare al meglio la presenza in loco. Gli interessati sono invitati ad indicare il proprio nome, cognome e recapito telefonico, insieme ad un eventuale indirizzo e-mail. Riceveranno, in seguito, conferma di iscrizione al seminario» – fa sapere il presidente dell’associazione No Mobbing Onlus Imperia Filomena Masuzzo.

