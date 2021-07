Sanremo. 7 ori, 4 argenti e 3 bronzi per la Canottieri Sanremo, ben condotta dal coach Renato Alberti, al Festival dei Giovani di canottaggio a Varese. Un totale di 14 medaglie per gli atleti matuziani: un record per il sodalizio del presidente Sergio Tommasini.

4 vittorie dei gemelli Roberto ed Alberto Strazzulla, entrambi in singolo (entrambi primi nelle rispettive regate) ed assieme sia in doppio che in due senza, e vittoria per Roberto Strazzulla anche nel 4 di coppia regionale. Oro anche per Diego Consonni nella sua finale del singolo e per Simone Zaffanelli nella finale 4x equipaggi regionali.

di 10 Galleria fotografica Canottieri Sanremo al Festival dei Giovani









Argento per Simone Zaffanelli e Diego Consonni sia in doppio che in due senza. Argenti anche per Leonardo Arosio (7:20 cadetti) ed Andrea Maudena (7:20 allievi C). Bronzo per Simone Zaffanelli nel singolo cadetti, Tommaso Romeo e Luca Bonsignorio nel doppio, Williams Mac Laren nel 7:20 allievi C e per Federico Balduzzi nel 7:20 allievi B. «Unico rammarico per il 4° posto nell’otto dei cadetti della Canottieri Sanremo, sconfitti da Varese, Trieste e Torino, ma già il partecipare nella barca regina del canottaggio, l’otto, è stato un record ed una prima volta assoluta per Sanremo!» – fa sapere la Canottieri Sanremo.