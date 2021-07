26° Trofeo Città di Sanremo, il programma della finale

Sanremo. Dopo 32 giorni di gare domenica sera intorno alle 23.15 si saprà chi sarà la squadra vincitrice del 26° Trofeo Città di Sanremo – Trofeo Azienda Agricola Serena Minieri -1° Memorial Paolo Ianni.

Le sfide di semifinale svoltasi venerdì sera hanno portato alla finale per il primo posto i ragazzi piemontesi del Raptors C5 contro i Satus di luca Travella, che hanno sconfitto con un gol nei minuti finali per 4 a 3 a sorpresa i Marco Serpe Rec Met di Ventimiglia dopo un’appassionante sfida. I biancorossi cuneesi hanno battuto i ragazzi del El Imperio per 6 a 3 in una partita che è sembrata facile solo per il punteggio finale, ma è stata in equilibrio per buona parte della gara.

Sul campo Morgana in passeggiata lungomare Trento e Trieste è atteso un folto pubblico per ammirare sia la finalina che inizierà alle 21 e soprattutto per ammirare la finale che inizierà intorno alle 22, saranno presenti per la premiazione sia autorità che anche miss Piemonte 2021, che magari riuscirà a premiare i suoi conterranei che sono i favoriti per la vittoria finale.

Il programma della serata finale di domenica 18 luglio:

– alle 22 finale 1/2 posto

Satus – Raptors C.5

– alle 21 finale 3/4 posto

El Imperia – Marco Serpe Rec Metalli.